Basket CGold. Enginux Calolzio, supplementare fatale

Seconda sconfitta per i calolziesi

La Nervianese vince dopo quarantacinque minuti di battaglia

OLGINATE – L’Enginux Calolzio perde la sua seconda partita di campionato e lo fa sprecando molto nella durissima sfida contro la Nervianese, uscita vincitrice col punteggio di 76-81 dopo un tempo supplementare.

L’inizio di gara è favorevole all’Enginux, che parte bene (6-0) ma non riesce ad amministrare il vantaggio. La Nervianese sorpassa con un parziale di nove punti consecutivi (15-20), prima che il canestro di un positivo Matteo Bonacina chiuda il quarto sul punteggio di 17-20.

Nella seconda frazione sono i calolziesi a partire ancora a fionda:la tripla di Butti e i canestri di Porro, Floreano e Meroni confezionano un parziale di 9-0 che lancia Calolzio sul 26-20. I lecchesi conserveranno il margine fino alla fine del tempo, andando al riposo sul punteggio di 37-30.

L’inizio di secondo tempo è favorevole alla Nervianese, che si accoda con le due triple consecutive di Bandera (40-39), sorpassando col canestro di Nuclich (42-43).

L’ultimo quarto comincia in perfetta parità (49-49). Calolzio prova a prendere il comando della partita, ma cinque punti di Cozzoli lanciano un parziale di 0-7 per gli ospiti (59-63). L’Enginux risorge con quattro liberi di Perego, inframezzati dal canestro di Meroni (65-63).

Due liberi di Cozzoli – 26 punti in serata – sul quinto fallo di Leo Meroni impattano a quota 67 e lasciano a Calolzio venti secondi per l’ultimo possesso, ma Floreano non riesce a segnare il canestro della potenziale vittoria.

Calolzio prova a scappar via nel supplementare coi canestri di Bonacina e Ferrario, ma la Nervianese risponde con otto punti consecutivi. Calolzio sorpassa nuovamente con Davide Perego (76-75), ma quello del lungo sarà l’ultimo cesto della squadra di casa, sconfitta col punteggio di 76-81.

“Quest’anno non possiamo essere superficiali, la differenza con lo scorso anno è questa, ogni errore viene punito sistematicamente. Sicuramente è un passo avanti rispetto alla settimana scorsa, ma dobbiamo giocare con più cattiveria” ha dichiarato a fine match coach Mazzoleni.

ENGINUX CALOLZIO – NERVIANESE 1919 76-81 (1.t.s.)

PARZIALI: 17-20, 37-30, 49-49. 67-67.

CALOLZIOCORTE: Meroni 9, Zambelli 11, Perego 13, Bonacina 10, Allevi 5, Floreano 12, Butti 3, Ferrario 5, Porro 8, Pirovano n.e, Galli n.e, Galluccio n.e. All. Mazzoleni.

NERVIANO: Frontini 6, Nuclich 7, Priuli 11, Ceppi 12, Cozzoli 26, Aceti, Bandera 12, Viganò 5, Guzzett n.ei, Pogliana n.e, Binaghi, Biraghi 2. All. Mandrillo.