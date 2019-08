Basket CGold. L’Enginux Calolziocorte si presenta

Ritrovo per giocatori e dirigenti al Dejavù

“Campionato difficile, puntiamo a una salvezza tranquilla”

CALOLZIOCORTE – Come da tradizione, l’Enginux Calolzio ha presentato squadra e nuovi acquisti con un pranzo conviviale al Ristorante Dejavù, a due passi dal PalaButta.Al pranzo hanno partecipato tutti i giocatori della prima squadra, i dirigenti e i giornalisti che seguono la società del presidente Dario Brini.

La formazione è rimasta sostanzialmente identica a quella dello scorso anno. Solo tre le aggiunte: il lungo Davide Perego e i giovanissimi Alessandro Allevi e Matteo Galli, quest’ultimo direttamente dal settore giovanile calolziese.

Gli allenamenti della formazione biancorossa sono iniziati lunedì scorso, ma coach Angelo Mazzoleni è già soddisfatto di quello che sta vedendo in palestra. “Sono contento, mi sembra che i nuovi giocatori si stanno muovendo bene. Perego è un lungo che ci potrà dare una grossa mano a rimbalzo, Allevi un talento da coltivare. Settimana prossima inizieremo a integrarli, spiegando loro le nostre regole offensive e difensive.”

Il president Dario Brini ha dichiarato che non ci saranno nuovi acquisti. “La squadra è completa così. Sicuramente andremo ad affrontare un campionato più difficile rispetto a quello dell’anno scorso, dove ci sono quattro, cinque squadre stratosferiche. Ai ragazzi chiedo come sempre il massimo, sono convinto che abbiamo il potenziale per ottenere una salvezza tranquilla.”

L’esordio stagionale avverrà sabato 7 settembre alle 19.45 al PalaButta di Calolziocorte. Avversario di serata sarà Bottanuco, guidata dall’ex coach Marco Redaelli.