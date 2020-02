Basket CGold. Ruggito Calolzio, Gazzada spazzata via

Enginux dominante.

Gran prova di Federico Zambelli.

OLGINATE – Prova maiuscola per l’Enginux Calolziocorte. La formazione di coach Angelo Mazzoleni ha vinto in maniera nettissima la sfida interna contro la 7 Laghi Gazzada.

L’Enginux scende in campo con grande convinzione fin dal primo minuto di gioco. I lecchesi perdono il primo quarto (22-25), ma chiudono il fortino difensivo nel secondo. La squadra di coach Mazzoleni lascia senza canestri dal campo la formazione ospite per oltre sette minuti (30-26) e, grazie al canestro di Federico Zambelli, va al riposo con un piccolo margine di vantaggio (34-32).

Nel secondo tempo è ancora Zambelli a far volare la Enginux: i suoi sette punti consecutivi lanciano Calolzio verso il massimo vantaggio (50-36), con gli ospiti nervosi e in evidente difficoltà.

L’Enginux inizia l’ultimo quarto in assoluto controllo (60-42). Gazzada non ci crede più e la formazione di coach Mazzoleni vola via, chiudendo il match col punteggio di 86-60.

Sedici punti a testa per Davide Perego e Zambelli. Undici per l’ex olginatese Paolo Colnago.

“Oggi abbiamo giocato bene per quaranta minuti – dichiara un soddisfatto coach Angelo Mazzoleni – la palla ha girato bene e la difesa è stata eccellente.”

ENGINUX CALOLZIOCORTE – 7 LAGHI GAZZADA 86-60

PARZIALI: 22-25, 34-32, 60-42

CALOLZIOCORTE: Zambelli 16, Meroni 12, Bonacina 7, Floreano 11, Perego 16, Galluccio, Pirovano M. 4, Ferrario 9, Pirovano N. 5, Galli 2, Porro 4. All. Mazzoleni.