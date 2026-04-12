Basket. Che successo i progetti scuola di Calolzio e Olginate

Tante classi coinvolte nei progetti

“Insegnare ai piccoli è molto gratificante” dichiara Irelys Adan

Prosegue senza sosta l’attività della Carpe Diem Calolziocorte e della Nuova Pallacanestro Olginate nelle scuole del comprensorio. Grazie all’impegno dei tanti istruttori, le due società cestistiche lecchesi sono riuscite a far crescere il loro minibasket.

La figura di riferimento di questi progetti è Irelys Adan. L’allenatrice cubana – è stata anche membro delle nazionali giovanili di Cuba – ormai da diversi anni si è trasferita nel territorio lecchese dove, con impegno e passione, si dedica alla crescita dei giovani giocatori.

“Da sei anni sono in questa splendida società – dichiara Adan – è molto gratificante insegnare ai più piccoli e vedere nei loro occhi la curiosità e l’entusiasmo di chi scopre qualcosa per la prima volta”.

I numeri dicono che in quest’annata scolastica sono state coinvolte quindici classi a Olginate e venticinque a Calolziocorte. Gli istruttori, al posto della tradizionale ora di motoria, guidano tre ore di attività per ogni classe, offrendo a tutti i bambini la possibilità di provare il basket senza selezioni né barriere.

Nelle scuole secondarie di primo grado la proposta è stata diversa, con le attività che si svolgono in gruppi durante l’ora di motoria, per un totale di sette ore complessive. Ogni incontro si apre con un breve momento teorico dedicato alle regole, ai valori e allo spirito di squadra, per poi passare alla parte pratica, più dinamica e strutturata, che permette ai ragazzi di sperimentare il gioco in modo consapevole.

Oltre a questo progetto, viaggi a gonfie vele anche ROSACARPEDIEM, nato dalla convinzione che la carenza più significativa riguardasse la componente femminile, nato per sopperire alla mancanza di possibilità sportive per le ragazze più giovani, visto che solo una dodicenne su quattro pratica sport in maniera continativa.