Basket CSilver. Doppio colpo per l’Enginux Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – L’Enginux Calolziocorte si muove sul mercato e aggiunge due giocatori al roster della prima squadra: il brianzolo Luca Farinatti e il lecchese Simone Butta.

Farinatti (1994) è un’ala di oltre centonovanta centimetri, cresciuto nelle giovanili del Basket Robbiate. Nel corso della sua carriera ha vestito brevemente anche la maglia della Gimar Lecco, sotto coach Massimo Meneguzzo, e da cinque stagioni era uno dei punti di forza della Fortitudo Busnago, allenata nelle ultime due stagioni dall’ex coach di Olginate Alessandro Galli.

Butta (192 cm – 1999) è un prodotto delle giovanili della NP Olginate, con la quale è arrivato anche a esordire in Serie B. Nella sua ancor giovane carriera può vantare una stagione in Serie D (2018/19) all’Autovittani Pescate, agli ordini di coach Luca Lorenzon.

“Sono molto soddisfatto di questi due acquisti – dichiara il presidente calolziese Dario Brini – penso che abbiamo una buona squadra. L’obiettivo, al solito, sarà quello di fare il meglio possibile. Siamo ancora in trattativa per aggiungere un giovane lungo al roster e, prossimamente, faremo un annuncio per quanto riguarda il potenziamento del settore giovanile”.