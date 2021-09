Basket Csilver. Ufficializzato il calendario per Calolzio e Mandello

Mandello inizia sabato 25 settembre contro Morbegno

Nuovo orario casalingo per Calolzio, venerdì sera alle 21.30

LECCO – Nei giorni scorsi è uscito il calendario ufficiale per la stagione 2020/21 del campionato di Csilver lombardo. L’Enginux Calolziocorte e la Tecnoadda Mandello sono inserite nel girone Blu 2 in compagnia della Pezzini Morbegno e del Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa.

La novità della stagione è il cambio di giorno in cui l’Enginux Calolziocorte disputerà le sue partite casalinghe. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni giocheranno al PalaRavasio di Olginate il venerdì sera, a partire dalle ore 21.30. Le partite casalinghe di Mandello saranno al CRAL, venerdì sera a partire dalle ore 21.15.

L’esordio stagionale per i calolziesi sarà venerdì 24 settembre 2021 contro il Nuovo Basket Groane. La Tecnoadda Mandello giocherà il primo match sabato 25 settembre 2021 alle ore 21.00 contro la Pezzini Morbegno, derby personale di coach Federico Tocalli, cresciuto nella società valtellinese, e di Simone Paduano, lo scorso anno in campo proprio coi gialloneri.

Da segnare sul calendario la data dei due derby, in primi in categoria Csilver. L’andata si giocherà in casa di Calolzio venerdì 22 ottobre 2021, il ritorno a Mandello il 10 dicembre.