Basket DR1. Calolzio corsara, espugnato Sondrio

Vittoria col punteggio di 58-65

Primo posto “sigillato” per i calolziesi

SONDRIO– Muove la classifica la WBT Calolziocorte. I lecchesi “sigillano” la prima posizione in classifica nel girone espugnando il campo della Sportiva Sondrio, al termine di un match molto combattuto (58-65)

Calolziocorte si aggiudica il primo quarto (17-23) ma Sondrio ha bisogno di punti e nel secondo dimezza lo svantaggio, andando negli spogliatoi con solo tre lunghezze da recuperare (39-42).

Nella ripresa i lecchesi allungano progressivamente nel terzo quarto, fino a sfiorare i venti punti di vantaggio. La formazione di casa – complice anche l’ampia rotazione effettuata da coach Ivano Perego – rientra nell’ultima frazione, senza mai prendere il comando del match.

Calolzio espugna il PalaSchieghiPini col punteggio di 58-65. 14 punti a testa per Stefano Radaelli e Michele Crippa.

“Servivano due punti per sigillare il primo posto, e li abbiamo portati a casa. Partita sempre in controllo – dichiara coach Perego – ho usato molto la panchina e loro ci hanno sempre creduto, ma senza mai sorpassarci. L’obiettivo era portare a casa i due punti, le prossime tre dovremo essere pronti a giocarle come se fossero gare di play-off”

SPORTIVA SONDRIO – WBT CALOLZIOCORTE 58-65

PARZIALI: 17-23; 39-42; 49-57

CALOLZIOCORTE: Butti, Longhi 13, Paduano 8, Meroni 2, Galli 2, Radaelli 21, Mazzoleni 2, Crippa 14, Casati 9, Colosimo 2, Marchesi. All. Perego