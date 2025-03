Basket DR1. Calolzio e Civatese, vittorie all’ultimo respiro

La WBT batte Binzago dopo un supplementare

Daniele Galli regala la vittoria alla Civatese

OLGINATE – La WBT Calolziocorte respinge il tentativo d’assalto della Pob. Binzago e conferma una volta di più di essere la miglior squadra del girone, battendo la seconda in classifica.

Con un inizio da 14-3 sembrerebbe la solita passeggiata per i ragazzi di coach Ivano Perego, ma gli ospiti non hanno intenzione di fare passerella e, dopo un altro paio di tentativi di fuga dei locali, si va negli spogliatoi in perfetta parità (36-36).

Il primo vantaggio di Binzago nella partita arriva nel quarto quarto, con due canestri da tre consecutivi (52-58). Coach Perego risponde con la zona, i brianzoli non chiudono il match e a quindici secondi dalla fine è Michele Crippa a mettere il canestro che manda tutti ai supplementari (69-69).

Cinque punti consecutivi di Samuele Longhi e due liberi di un ottimo Marcello Butti – 19 punti e sei “triple” – permettono alla WBT di vincere 79-75.

“Se qualcuno pensava che fossimo in vacanza, si sbagliava – dichiara il coach – pur non contando nulla al fine della classifica, i miei ragazzi si sono dimostrati sempre sul pezzo”.

WBT CALOLZIOCORTE – POB BINZAGO 79-75 (d.t.s)

PARZIALI: 27-18; 36-36; 52-50; 69-69

CALOLZIOCORTE: Butti 19, Longhi 11, Paduano 6, Papini, Galli 2, Radaelli 13, Meroni 4, Crippa 11, Casati 11, Colosimo 2, Meani n.e.

CABIATE – Fondamentale vittoria per l’Edilcasa Civatese sul campo della Pall. Cabiate. I grigiorossi di coach Marco Pozzi agganciano Cusano al nono posto – l’ultimo buono per evitare i play-off – in attesa della partita di Nibionno.

Cabiate fa suo il primo quarto (24-16) ma la Civatese non si demoralizza e, al termine del primo tempo, ha due punti di vantaggio sugli avversari (38-40).

I lecchesi provano inutilmente lo strappo nel terzo quarto, ma nell’ultima frazione sono i padroni di casa a volare via (75-69). Per fortuna dei lecchesi, Cabiate non segnerà ulteriori punti e un glaciale Daniele Galli ribalterà il match con due tiri liberi a un secondo dalla sirena finale (75-77).

“Partita intensa in cui siamo stati bravi a non mollare in quelle due occasioni quando siamo andati sotto e nel terzo quarto sul parziale subito – dichiara coach Pozzi – la situazione difensiva negli ultimi due minuti ci ha permesso di giocarla e di vincerla quasi sulla sirena.”

PALL. CABIATE – EDILCASA CIVATESE 75-77

PARZIALI: 24-16; 38-40; 59-58

CIVATE: Castagna 18, Corti 15, Rotta 13, Galli 12, Tentori 10, Lomasto 3, Brusadelli 3, Bianchi 2 Minari S. 1, Iuculano, Negri, Minari L. All. Pozzi.