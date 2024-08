Basket DR1. Iniziata la stagione per la WBT Calolziocorte

Primo allenamento ieri al Lavello

“Non ci nascondiamo, l’obiettivo sono i play-off”

CALOLZIOCORTE – Ieri sera alle 21 è cominciata la stagione 2024/25 della WBT Calolziocorte. Agli ordini del nuovo coach Ivano Perego erano presenti nove giocatori – di cui tre provenienti dal settore giovanile – in attesa degli ultimi rientri di chi è ancora in vacanza.

“Siamo pronti, vedo e sento entusiasmo, parlando coi ragazzi c’è tanta voglia di riscattare la scorsa stagione, conclusa con una retrocessione – dichiara l’allenatore brianzolo – abbiamo voglia di tirare una riga e ricominciare a divertirci, tornando in palestra.

La squadra calolziese ha mantenuto l’ossatura dell’organico dell’anno scorso, con qualche innesto. Sono tornati Butti, Colosimo, Michele Crippa e Riccardo Galli, tutti con un passato alla Carpe Diem, tra prima squadra e giovanili. Hanno salutato invece Mattia Pirovano e Davide Perego.

L’obiettivo di questa stagione per i ragazzi del presidente Dario Brini è quello di restare ai piani alti della classifica. “Non ci nascondiamo, l’obiettivo è quello di andare ai play-off. Il livello però non è quello della vecchia Serie D, il campionato è più simile a una C Silver, molte squadre si sono rinforzate con giocatori di livello”.

La prima uscita stagionale per la WBT sarà venerdì 6 settembre al PalaRavasio di Olginate, in amichevole contro Inverigo. La settimana successiva i lecchesi giocheranno contro Cinisello – sempre a Olginate – e poi parteciperanno al torneo di Nibionno.

L’ultima amichevole prestagionale dara venerdì 20 settembre contro Biassono, ancora a Olginate.

Il campionato inizierà ufficialmente venerdì 27 settembre alle 21.30, in casa contro Cabiate.