Basket. Due giorni di “try-outs” per Calolzio, Olginate e Pescate

Questa sera alle 18.30 al Lavello di Calolziocorte

Venerdì alle 20.30 al PalaRavasio di Olginate

CALOLZIOCORTE – Carpe Diem Calolziocorte, Nuova Pallacanestro Olginate e Centro Basket Pescate stanno cercando nuovi giocatori per potenziare le squadre U19 e le tre formazioni senior.

Proprio in quest’ottica i dirigenti delle tre società hanno organizzato due “try-out”. Si comincia questa sera dalle 18.30 alle 20 al Lavello di Calolziocorte, mentre il secondo appuntamento sarà venerdì 26 giugno dalle 20.30 alle 22 al PalaRavasio di Olginate.

“Abbiamo pensato che, visto che i nostri giocatori stanno uscendo dalle giovanili, l’ideale è collocarli dove possano esprimersi al meglio – dichiara il responsabile tecnico delle tre società, Edoardo Pogliaghi – siamo anche alla ricerca di trovare giocatori che si inseriscano bene in un progetto di questo tipo. Dobbiamo rinforzare l’U19 e capire se c’è qualche inserimento per i giocatori da fuori. Finalmente si comincia a pensare alle prime squadre con un senso logico, per non rubarsi i giocatori a vicenda”.

Delle tre società, Pescate è quella che ha il nucleo più consolidato. Olginate, fresca di promozione dalla DR3 alla DR2, potrebbe aver bisogno di qualche aggiunta ai giovani giocatori di coach Marzio Puglisi.

Più nebulosa la situazione di Calolziocorte. La società del presidente Dario Brini ha rinunciato alla Serie C e al momento ha solo una DR3, per gran parte composta da giocatori del 2008.