Basket giovanile. Calolzio U15 vince a Tavernerio, Basket Lecco terzo

Ai calolziesi il derby in semifinale contro i blucelesti.

Il Lecco si consola ottenendo il terzo posto.

TAVERNERIO – Il “Trofeo Giovani” di Tavernerio è un classico di fine stagione – vinto alla 19° edizione! – e vede spesso protagoniste diverse formazioni giovanili lecchesi.

Quest’anno, nella futura categoria U15 – giocata dagli attuali U14 – Carpe Diem Calolzio e Basket Lecco si sono segnalate tra le migliori formazioni in campo.

Lecco e Calolzio hanno vinto i rispettivi gironi, qualificandosi per lo scontro fratricida in semifinale. Nella gara sono stati i biancorossi di coach Marzio Puglisi ad avere la meglio. Avanti di una decina di punti alla fine del primo tempo (35-46), i calolziesi hanno dilagato nella ripresa fino al 60-86 finale.

Nella sfida per la vittoria del torneo Calolzio ha trovato USSA Nova Milanese, riuscendo a scavare un progressivo gap, e a vincere di una decina di punti. I blucelesti si sono vendicati dell’unica sconfitta subita ottenendo il terzo posto a spese di Mariano.

“Sono contento per la vittoria di questo torneo non tanto per il risultato complessivo, ma soprattutto per la crescita a livello mentale dei miei giocatori. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto un vero e proprio salto in avanti” ha dichiarato coach Marzio Puglisi.