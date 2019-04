Doppio campionato e doppie soddisfazioni per i giovani Esordienti/Under 13

L’Under 13 centra l’accesso alla fase Gold, gli Esordienti vincono il campionato

CALOLZIO/AIRUNO – La collaborazione a livello giovanile tra Carpe Diem Calolzio e Uso Airuno ha avuto un esito decisamente positivo.

“Il progetto di collaborazione tra Basket Calolzio e Uso Airuno è nato circa un anno fa e si è concretizzato in un gruppo di giovani (quasi tutti classe 2007, ndr) che ha disputato due campionati: quello Esordienti come Airuno e Under 13 come Calolzio – racconta il coach Michael Toccagni -. Gli Esordienti hanno vinto tutte le partite, mentre l’Under 13 ha centrato la qualificazione alla fase Gold”.

Insomma, una bella soddisfazione per entrambe le società e per questi piccoli cestisti: “Sicuramente in entrambi i campionati è stato raggiunto un bel traguardo” ha concluso il tecnico.

Coach Michael Toccagni è stato affiancato durante la stagione dagli assistenti Cristian Fontana e Michele Catanese.

La rosa