Basket giovanile. Giacomo Tarabini nuovo responsabile tecnico a Calolzio

Arriva dal Basket Chiavenna

Sarà anche vice allenatore di coach Mazzoleni in CSilver

CALOLZIOCORTE – L’Enginux Calolziocorte sceglie di potenziare il settore giovanile e lo fa con l’arrivo di coach Giacomo Tarabini. Il valtellinese occuperà il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, ma non solo. Sarà capo allenatore nell’U20 e anche assistente di coach Angelo Mazzoleni con la Serie Csilver.

Tarabini ha iniziato la carriera alla Pezzini Morbegno. Nel 2013 lascia la società giallonera per trasferirsi al Basket Cernusco. Nel biennio passato coi Bufali ha l’occasione di collaborare con un coach di grande spessore come Guido Saibene, attuale capo allenatore della Robur Varese (Serie B).

Negli ultimi cinque anni è stato RTG al Basket Chiavenna.

A livello federale, da un lustro occupa il ruolo di Responsabile Tecnico per la provincia di Sondrio, collaborando anche col Centro Tecnico Federale allo sviluppo dei giocatori più futuribili della regione Lombardia.

“Questa di Calolzio è un’ottima opportunità per me – dichiara coach Tarabini – il ruolo di Responsabile Tecnico Giovanile non è semplice. Io cercherò di inserirmi in punta di piedi, senza stravolgere il lavoro fatto finora, magari portando qualche nuova idea frutto delle mie esperienze passate.”