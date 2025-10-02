Basket giovanile. NPO, Calolzio e Pescate proseguono insieme!

Dieci squadre giovanili in totale per le tre società

“Qualità di gioco in costante crescita” dichiara il responsabile Pogliaghi

OLGINATE – Mercoledì 1 ottobre Nuova Pallacanestro Olginate, Carpe Diem Calolziocorte Centro Basket Pescate hanno inaugurato la nuova stagione del settore giovanile con una presentazione organizzata al PalaRavasio di Olginate.

Il progetto, nato tre anni fa, da due anni è guidato da coach Edoardo Pogliaghi. “Siamo al secondo anno di questa importante collaborazione. Grazie alle società, alle famiglie e agli atleti. Le squadre sono sempre più amalgamate, dimostrando una qualità di gioco in costante crescita. Per noi l’essenziale è far star bene i ragazzi, i risultati arriveranno”.

Alla presentazione hanno partecipato giocatori, genitori, allenatori e anche le autorità, tra cui il consigliere comunale di Olginate Marina Calegari e il suo collega calolziese Marco Bonaiti.

“Per noi è un onore veder crescere questo gruppo sportivo – dichiara Calegari – un grazie di cuore a famiglie e atleti. Non fatevi scappare l’opportunità di giocare a questo sport bellissimo: è una scuola di vita. Queste società si sono aggregate per dare occasioni concrete a voi giovani.”

Una collaborazione tra tre società è un risultato eccezionale – gli fa eco Bonaiti – gli allenatori sono fantastici e per me è un onore essere qui”.

Presente alla serata anche il delegato FIP della provincia di Lecco Fausto Degrada. “È un’occasione bellissima per vedere tanti giovani insieme, impegnati a crescere. Anno dopo anno, la qualità è salita di livello”.

Il consorzio cestistico lecchese è composto da dieci squadre. A Calolzio sono presenti U13, U15, U15 femminile, U17, U19, a Olginate due formazioni U19 e a Pescate tre squadre giovanili: U13, U15 e U17.