Basket giovanile. Pogliaghi: “Mi aspetto un’ulteriore crescita”

Tante novità nel progetto giovanile tra Olginate, Pescate e Calolziocorte

“Abbiamo portato tanti ragazzi nuovi ad avvicinarsi al basket”

CALOLZIOCORTE –La stagione della pallacanestro giovanile sta scaldando i motori, coi giovani cestisti lecchesi che stanno affrontando le prime settimane di allenamento. Al lavoro ci sono anche i ragazzi della Carpe Diem Calolzio, della NP Olginate e del Centro Basket Pescate, società che da anni hanno un progetto sportivo comune. A capo di esso, dalla scorsa stagione, c’è coach Edoardo Pogliaghi.

Dopo un anno di lavoro, Pogliaghi annuncia diversi cambiamenti. “Rispetto alla scorsa stagione ci sono stati diversi cambiamenti importanti. A livello organizzativo le società hanno fatto un passo in avanti, strutturandosi meglio: con l’ingresso del minibasket unificato tra Calolzio e Olginate, la collaborazione con Mandello per il femminile e la gestione di tutte le palestre del circondario calolziese, oggi abbiamo più ordine e anche più libertà di lavorare, offrendo un servizio migliore ai ragazzi e alle famiglie”.

“Sul piano promozionale abbiamo visto una crescita: il lavoro fatto l’anno scorso ha dato i suoi frutti, portando tanti nuovi ragazzi ad avvicinarsi al basket, alcuni provenienti da altre società, altri al primo approccio con la palla a spicchi – prosegue Pogliaghi – al tempo stesso, vista l’ampia partecipazione, abbiamo dovuto anche trovare altre sistemazioni per alcuni giocatori, segno che il movimento sta crescendo molto. Da quest’anno, inoltre, collaboriamo anche con la Rovinata per il minibasket: una loro squadra giocherà nelle nostre palestre”.

Tutto questo lavoro sul settore giovanile porta anche a un aumento delle squadre senior. La capofila resta la serie C di Calolziocorte ma, sotto di essa, vengono coperte quasi tutte le categorie. Una DR2 a Pescate, una DR3 a Olginate e tre formazioni di DR4 tra Calolzio, l’Aurora San Francesco e la Rovinata.

“Per questa stagione mi aspetto un’ulteriore crescita, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Sappiamo che non saremo perfetti, e non lo saremo mai, ma vogliamo avvicinarci il più possibile alla precisione – conclude Pogliaghi – allo stesso tempo ci aspettiamo una crescita da parte dei nostri allenatori e di tutto il movimento cestistico lecchese, con l’obiettivo di insegnare pallacanestro e formare figure sul territorio che possano tramandarla”.