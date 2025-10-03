Basket giovanile. Tre lecchesi al raduno dei migliori 2011 lombardi

Torti, Williams e Stropeni selezionati

Si alleneranno martedì 7 ottobre ad Assago

LECCO – Saranno tre i giocatori lecchesi nati nel 2011 che parteciperanno al prossimo raduno del “Centro tecnico regionale”, martedì 7 ottobre ad Assago. I giovani cestisti sono stati inseriti nel gruppo che si allenerà agli ordini del tecnico SSN Francesco Rossi, coadiuvato dagli assistenti Pietro Rosella, Tommaso Bergna, Andrea Finazzi, Alessandro Sartori, Andrea Nale, Negatu Mastrangelo, Pietro Benciolini, Nicole Lonoce e Leonardo Ghidotti.

Del trio lecchese fa parte Alessandro Torti (Centro Basket Pescate), già selezionato più volte, l’ultima lo scorso agosto per il ritiro di tre giorni a Selvino. Tornano invece attenzionati il calolziese Larry Williams (Carpe Diem) e il mandellese Nicolò Stropeni (Pol. Mandello), già visti lo scorso dicembre nel Progetto di Qualificazione Territoriale.

I cestisti si alleneranno nel secondo gruppo di lavoro, dalle 16.45 alle 18.15.