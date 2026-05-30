Basket. La WBT Calolziocorte rinuncia alla Serie C

Decisione sorprendente dei dirigenti

Dietro la scelta gli alti costi e difficoltà nel reperire sponsor

CALOLZIOCORTE – Solo poche settimane fa i tifosi festeggiavano la salvezza ottenuta dalla WBT Calolziocorte in Serie C, a scapito della Fortitudo Busnago. È di ieri però la notizia che la società del presidente Dario Brini rinuncerà a partecipare al campionato, cercando possibilmente un ricollocamento in una categoria inferiore.

Calolziocorte è rimasta in serie C per più di due decadi. Nel 2023/24 la formazione lecchese era retrocessa in Serie DR1, per risalire immediatamente la stagione successiva, sotto la guida di coach Ivano Perego.

In questa tribolata stagione la società ha prima salutato l’allenatore della promozione – problemi lavorativi – e poi ha centrato una fantastica salvezza grazie alla guida di coach Christian Ronconi.

Proprio quando i tifosi iniziavano a sentire “aria di derby”, con la promozione ottenuta dal Basket Lecco, i dirigenti hanno detto stop. Le motivazioni sono soprattutto economiche, secondo quello dichiarato dal vice-presidente Giuseppe Figini, visti gli alti costi del campionato e la difficoltà sempre più elevata nel trovare sponsor che possano sostenere la società.

Il progetto della dirigenza calolziese è quello di chiedere un ricollocamento in DR1, ma non sarà scontato.