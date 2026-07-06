Basket lecchese. Bilancio positivo per la Carpe Diem Calolziocorte

Il vice-presidente Figini tira le somme dell’annata

“Bilancio positivo, entusiasti della crescita numerica dei ragazzi”

CALOLZIOCORTE – Una stagione difficile, segnata da un cambio di allenatore a metà campionato e una salvezza in Serie C acciuffata ai play-out, rinunciando poi alla categoria a causa dei costi esorbitanti. L’annata della Carpe Diem Calolziocorte è stata sulle montagne russe ma c’è comunque grande soddisfazione da parte dei dirigenti, come dichiara il vice-presidente Giuseppe Figini.

“Il bilancio è molto positivo. Siamo particolarmente entusiasti della crescita numerica dei ragazzi che si stanno avvicinando al basket, un segnale chiaro che la nostra proposta sportiva ed educativa piace. Inoltre, il grande lavoro svolto sul territorio e le sinergie condivise all’interno del progetto CPO stanno iniziando a dare i loro primi frutti”.

Interessante è anche la riflessione del dirigente sui motivi della rinuncia alla Serie C, dopo aver ottenuto la salvezza sul campo. “La scelta non è stata facile ed è stata molto sofferta, ma la sostenibilità economica ha avuto un ruolo decisivo – prosegue – davanti a un bivio, non abbiamo avuto dubbi su dove dirottare le nostre risorse: basket giovanile e minibasket tutta la vita. È giunto il momento di dare un valore reale al nostro vivaio. Stiamo lavorando dalla base per far amare ai ragazzi la propria società e non possiamo e non vogliamo tradire le loro aspettative. Ripartiremo proprio dai ragazzi cresciuti nei nostri vivai, cercando di raggiungere i nostri obiettivi sportivi esclusivamente attraverso il frutto del lavoro quotidiano in palestra”.

Figini ha poi annunciato la prossima pubblicazione del nuovo sito web e la ripartenza dei canali social, dopo anni di fermo totale.

Per quanto riguarda il futuro, gli obiettivo della prossima stagione sono chiari. “Per vivaio e minibasket vogliamo continuare a investire la maggior parte delle nostre risorse, e non parlo solo di risorse economiche. Vogliamo far crescere i ragazzi sia a livello educativo che sportivo, valorizzando il gruppo e spingendo ognuno a dare il proprio 100%.

Per la prima squadra l’obiettivo è valorizzare al massimo il nostro settore giovanile. Costruiremo la squadra senior partendo proprio dai ragazzi cresciuti nei nostri vivai, cercando di raggiungere i risultati solo attraverso il duro lavoro quotidiano”.