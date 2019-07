Basket. Mercato CGold. Primo colpo di Calolzio, preso Alessandro Allevi

L’ala lecchese agli ordini di coach Mazzoleni

Lo scorso anno ha ben figurato alla Medinmove Vercurago

CALOLZIOCORTE – L’Enginux Calolziocorte mette a segno il primo colpo di mercato raggiungendo un accordo con il giovane prodotto della Gimar Basket Lecco Alessandro Allevi.

Allevi è un ala ventenne di poco più di centonovanta cm. Ha iniziato a giocare a basket nelle giovanili della Gimar Lecco, dove ha fatto tutto il percorso giovanile e dove ha esordito in prima squadra sotto coach Massimo Meneguzzo.

Nella stagione 2018/19 ha lasciato la Gimar per giocare con la maglia della Medinmove Vercurago, dove si è messo in mostra come giovane interessante e ha guidato una squadra giovanissima fino al raggiungimento dei Play Off.

Le sue prestazioni gli hanno garantito la chiamata della Enginux Calolziocorte, neo promossa in serie Cgold.