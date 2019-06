Basket, mercato SerieD. Triplo colpo della Medinmove Vercurago

Presi Simone Figini, Lorenzo Monte e Giacomo Garota.

Il presidente Gatti: “Il mercato non è ancora chiuso”.

VERCURAGO – Primi colpi per la Medinmove Vercurago. Il presidente Fabio Gatti si è accordato per inserire tre giovani talenti, prodotti del vivaio della Gimar Lecco: Simone Figini, Lorenzo Monte e Giacomo Garota.

Figini (190 cm – 1998) è un’ala che faceva già parte del roster dello scorso anno, ma aveva lasciato a inizio stagione per motivi lavorativi. Lorenzo Monte (187 cm – 1998) la scorsa stagione si è diviso tra Osnago in Promozione – proprio con coach Gianluca Motta – e la Serie D dell’Autovittani Pescate, non riuscendo a evitarne la retrocessione.

Per Giacomo Garota è un ritorno nella società dei Coguari. L’ala di 195 cm ha infatti disputato metà stagione con la Medinmove Vercurago nel campionato 2017/18. Lo scorso anno Garota ha vestito la maglia dell’Enginux Calolziocorte, vincendo il campionato di Cgold, pur con uno spazio limitato in campo.

“Sono molto felice per l’arrivo di Lorenzo e il ritorno di Giacomo e Simone, sono tre ragazzi di talento sia tecnico che fisico, che ci permetteranno di allungare ulteriormente le rotazioni” ha dichiarato il presidente Gatti.

Il mercato della società lecchese non si chiude qui. Al momento la dirigenza ha altri “colpi” in serbo e attende notizie da Alessandro Allevi e Andrea Ratti, che stanno valutando le proprie opzioni.