Basket. Nuova avventura per Cherubini, finirà la stagione a Montecatini

Ingaggiato dalla corazzata Herons, prima nel girone di C Gold

“Pronto a dare tutto per questa società ambiziosa”

CALOLZIOCORTE – A inizio anno aveva scelto di scommettere su se stesso, scendendo in Cgold, e la scelta fatta lo ha ampiamente ripagato. Il cestista calolziese Lorenzo Cherubini ha appena firmato un accordo con la Herons Montecatini Terme, società rampante fondata la scorsa estate nella società termale.

Cherubini aveva iniziato la stagione alla Sinergy Basket Valdarno, squadra che ha concluso il proprio campionato settimana scorsa mantenendo il diritto di restare in Cgold. I suoi 17 punti di media – sesto di tutto il girone – non sono passati inosservati e da qui è giunta l’offerta della Herons per aggregare la guardia lecchese al proprio roster in vista dei prossimo play-off.

“Sono davvero felice di prendere parte al progetto Herons; nonostante avessi diverse offerte da categorie maggiori per disputare i playoff, ho preso questa decisione valutando l’aspetto organizzativo e la grande ambizione della società montecatinese, ambizione che condivido appieno – dichiara Cherubini – sono pronto a sudare ogni giorno in palestra, uscendo dal campo consapevole di aver dato tutto, per la società, il coach e i miei compagni di squadra”.

Cherubini esordirà mercoledì 4 maggio nel primo turno di play-off in casa della Virtus Siena.