Basket play-off C Silver. Calolzio, buona la prima!

Calolziesi dominanti per tre quarti contro Gorgonzola

Grande prova di Mattia Pirovano, autore di 23 punti

OLGINATE – Con una straordinaria prova di squadra l’Enginux Calolziocorte supera la Nuova Argentia Gorgonzola in Gara 1 di play-off. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni ora avranno quattro punti da difendere in trasferta per poter eliminare la squadra testa di serie numero 1 del girone e passare in semifinale.

L’inizio di partita di Calolziocorte è assolutamente frizzante. Spinta dall’energia dei playmaker Mattia Pirovano – 18 punti nel solo primo tempo! – e Samuele Longhi la formazione lecchese gioca una pallacanestro piacevole e veloce, dominando il primo quarto (30-18).

La seconda frazione inizia con un parziale di sette punti consecutivi di Gorgonzola. Calolzio sbanda ma non cade e finisce fortissimo il primo tempo, andando al riposo con quindici punti di vantaggio (49-34).

Nella ripresa i milanesi provano a rientrare all’inizio dell’ultimo quarto, quando i padroni di casa smarriscono la via del canestro per tre minuti consecutivi. Un paio di canestri da tre punti di Leonardo Meroni dà ossigeno alla formazione di coach Mazzoleni, prima che un finale scellerato – due perse “sanguinose” – consenta a Gorgonzola di ridurre il gap e perdere con solo cinque punti di margine.

“Abbiamo impostato la partita che volevamo. Sapevo che, per come sono strutturati loro, noi gli avremmo potuto dare fastidio. Peccato per gli errori nel finale, ma abbiamo comunque fatto un’ottima partita”.

La partita di ritorno si giocherà a Gorgonzola mercoledì 8 giugno alle ore 21.30.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA 78-73

PARZIALI: 30-18; 49-34; 67-51

CALOLZIOCORTE: Minari, Meroni 10, Pirovano M. 23, Farinatti 6, Mazzoleni, Pirovano N. 11, Rusconi 6, Fontana, Longhi 9, Brown 11, Crevenna 2. All. Mazzoleni.