Basket play-off C Silver. Calolzio, sabato 4 giugno gara 1 contro Gorgonzola

Tip-off alle ore 20.00 al PalaRavasio di Olginate

L’avversaria ha chiuso al primo posto il girone Giallo

CALOLZIOCORTE– Inizieranno sabato 4 giugno (h. 20.00) i play-off dell’Enginux Calolziocorte. La formazione di coach Angelo Mazzoleni affronterà al PalaRavasio di Olginate la Nuova Argentina Gorgonzola, prima squadra classificata nel girone giallo della Serie C Silver.

La gara di ritorno si disputerà sul campo della società milanese mercoledì 8 giugno, alle ore 21.30.

Gorgonzola ha letteralmente dominato la fase di qualificazione nel girone Giallo 1, perdendo solo una delle 14 partite disputate. Nella seconda fase di classificazione la squadra milanese ha vinto 11 partite e ne ha perse 5, riuscendo comunque a concludere il testa il girone Giallo. I meneghini si sono dimostrati quasi imbattibili nel campo di casa, perdendo solo un paio di volte in tutta la stagione.

“Se giocheremo con la giusta concentrazione sono sicuro che potremo dire la nostra – dichiara coach Angelo Mazzoleni – conosciamo molti dei giocatori che compongono la loro squadra. Cercheremo di impostare la partita come quella fatta contro Marnate, giocando in velocità. Loro sono arrivati primi e avranno tutta la tensione sulle loro spalle, noi possiamo giocare con serenità, sapendo di non avere nulla da perdere”.

La sfida sarà al meglio delle due partite; in caso di parità la squadra con la miglior differenza canestri passerà al turno successivo.

Se Calolzio battesse Gorzonzola si troverebbe ad affrontare la semifinale contro la vincente dello scontro tra Cerro Maggione e Manerbio Basket in una serie da due vittorie su tre partite.

In caso di ulteriore successo, la formazione calolziese arriverebbe alla finale per la promozione in Serie C Gold, ancora in una serie al meglio delle due vittorie su tre match. La potenziale avversaria sarebbe una tra Mi Games Milano, Viadana Basket, Basket Ome e Casoratese.