Basket play-off C Silver. Domenica la sfida tra Mi Games e Calolzio

In palio la promozione in Serie C Gold

“Avversari tignosi, dovremo lavorare bene a rimbalzo” dichiara coach Mazzoleni

CALOLZIOCORTE – Inizierà domenica alle ore 20 la sfida di play-off tra Milano Mi Games e l’Enginux Calolziocorte, in palio il diritto di poter giocare in Serie C Gold a partire dal prossimo anno.

Le due formazioni hanno avuto un percorso simile, da “underdog”. Entrambe erano chiaramente sfavorite al primo turno – Calolzio era ottava testa di serie, Mi Games settima – e hanno ribaltato i pronostici. Nel secondo turno tutte e due hanno perso il primo match e finito per vincere il terzo e decisivo in trasferta.

“Ho visto un paio delle loro partite, sono sicuramente una squadra tignosa, tirano molto da oltre l’arco dei tre punti e difendono con aggressività – dichiara coach Angelo Mazzoleni – hanno due tre giocatori che abbiamo già incontrato anni fa quando giocavano a Ebro, Ardizzone e il playmaker Binaghi. Non sono altissimi, piuttosto atletici, per questo dovremo lavorare bene a rimbalzo difensivo, evitando di concedere loro troppe seconde opportunità”.

L’Enginux dovrebbe finalmente svuotare l’infermeria quasi completamente. Sicuro il ritorno in Martino Rusconi, in dubbio Luca Farinatti. Decisione dell’ultima ora per Mattia Pirovano, limitato da una frattura al naso.

Gara 1 si disputerà domenica 26 giugno alle ore 20 presso l’M6 Sport di via Mengoni a Milano. Il ritorno mercoledì 29 giugno al PalaRavasio di Olginate, ore 21. L’eventuale “bella” sarà domenica 3 luglio, a Milano.