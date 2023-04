Basket Play-off C Silver. Enginux Calolziocorte, tre è il numero perfetto

Espugnata ancora Cerro Maggiore, si resta in serie C

Serie perfetta: tre vittorie e zero sconfitte!

CERRO MAGGIORE – Tre è veramente il numero perfetto per l’Enginux Calolziocorte. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni battono per la terza volta consecutiva in post season i milanesi della Pallacanestro Cerro Maggiore, infilando ai comunque combattivi avversari un netto 3-0

Il primo match point Calolzio se lo gioca subito bene, iniziando con un ottimo primo quarto (16-26) e resistendo al tentativo di rimonta degli avversari (40-43).

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso: Cerro non molla nel terzo quarto, ma Calolzio nell’ultima frazione trova sempre il guizzo giusto per portare a casa la partita.

Il 69-74 finale consegna ai ragazzi del presidente Dario Brini la possibilità di giocare in serie C regionale il prossimo anno grazie anche alla grande prova di squadra dei ragazzi di coach Mazzoleni, con quattro uomini in doppia cifra.

“Bellissima partita, condotta fin dall’inizio e in cui abbiamo avuto anche vantaggi importanti – dichiara l’allenatore calolziese- i ragazzi sono stati bravi, è stata una bella serie contro un’ottima squadra. I senior sono stati bravi ad aiutare i giovani, che hanno approfittato di questa opportunità. Una vittoria meritata”.

PALL. CERRO MAGGIORE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 69-74

PARZIALI: 16-26, 40-43, 54-55

CALOLZIO: Paduano 6, Meroni 7, Pirovano 11, Castagna 10, Mazzoleni 5, Rusconi 16, Minari n.e, Longhi 13, Galli n.e, Crippa M. 4, Tentori 2, Manzoni n.e.