Basket play-off C Silver. Eroica Calolzio, si va a gara 3

I lecchesi battono Cerro Maggiore ai supplementari

31 punti di uno scatenato Nicolò Pirovano

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte compie un vero e proprio miracolo sportivo battendo al supplementare la Pall. Cerro Maggiore. Domenica prossima alle 18.00 la decisiva gara tre, sul campo della formazione milanese.

Calolzio si presenta in formazione ampiamente rimaneggiata, senza Longhi, Rusconi, Crevenna e Farinatti. Come se non bastasse, in uno scontro di gioco a trenta secondi dalla fine del primo quarto, coach Mazzoleni perde Mattia Pirovano, portato via in ambulanza per una frattura al naso.

Nonostante le condizioni critiche, la formazione lecchese non molla di un centimetro. Nell’ultimo quarto entrambe le squadre faticano a trovare il fondo della retina. Il canestro di Chiesa impatta a quota 66. Cerro avrebbe anche la possibilità di vincere il match, ma Rossi sbaglia e la partita va ai supplementari.

Un libero di un super Nicolò Pirovano – 31 punti in serata – fissa il punteggio sul 78-76. Cerro avrebbe una ventina di secondi per pareggiare, ma l’errore di Chiesa regala la vittoria ai biancorossi calolziesi.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – PALL. CERRO MAGGIORE 78-76 (d.t.s)

PARZIALI: 23-19; 33-34; 54-54; 66-66

CALOLZIOCORTE: Minari 7, Meroni 6, Pirovano M. 10, Mazzoleni, Pirovano N 31, Fontana 9, Carcano 3, Brown 10, Galli 2. All. Mazzoleni.