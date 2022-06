Basket play-off C Silver. Finisce il sogno dell’Enginux Calolziocorte

Lecchesi sconfitti in casa col punteggio di 49-55

Miglior marcatore per i biancorossi l’ala Martino Rusconi (19 punti)

OLGINATE – Si chiude con la sconfitta casalinga di gara-2 il campionato dell’Enginux Calolziocorte. La formazione biancorossa ha ceduto 49-55 ai milanesi del Mi Games che, con questa vittoria, ottengono il promozione in serie C Gold.

L’Enginux che scende in campo a Olginate è molto diversa da quella distratta vista pochi giorni fa a Milano. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni combattono colpo su colpo e alla fine del primo tempo la partita è in sostanziale parità (24-26).

Nella ripresa entrambe le formazioni faticano a trovare il fondo della retina. Mi Games prova lo scatto alla fine del terzo quarto (34-39), ma i lecchesi non ci stanno. Leonardo Meroni – 16 punti – tiene a galla i suoi nonostante due antisportivi in due minuti per i padroni di casa.

A meno di due minuti dalla fine una tripla dall’angolo di Martino Rusconi – miglior marcatore del match a quota 19 punti – impatta a quota 49. Quando ormai i supplementari sembravano cosa fatta, un fortunato canestro da tre di Ardizzone – che balla più volte sul ferro, prima di entrare – dà a Mi Games lo scatto decisivo, a 30 secondi dalla sirena finale.

L’Enginux perde 49-55 ma esce dal campo a testa altissima, dopo una cavalcata spettacolare a cui è mancata solo la ciliegina finale.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – MILANO MI GAMES – 49-55

PARZIALI: 14-13; 24-26; 34-39

CALOLZIOCORTE: Papini n.e, Meroni 16, Farinatti 4, Mazzoleni n.e, Pirovano 2, Fontana 2, Rusconi 19, Longhi 4, Carcano, Brown 2, Galli . n.e, Crevenna. All. Mazzoleni.