Basket play-off Serie C silver. Calolzio, dolce sconfitta: è in semifinale!

I lecchesi spaccano la partita nel secondo quarto (11-34)

Venti punti a referto per Nicolò Pirovano

GORGONZOLA – É bastato un solo quarto – il secondo – alla Enginux Calolziocorte per espugnare il campo della Nuova Argentia Gorgonzola. La formazione di coach Angelo Mazzoleni perde di un punto in casa dei milanesi ma, a causa della differenza canestri tra andata e ritorno, passa in semifinale nel campionato di C Silver.

Pronti, via e il 7-0 di Gorgonzola annulla il vantaggio acquisito dai calolziesi in gara 1. I ragazzi di coach Mazzoleni ci mettono un po’ a ingranare e chiudono il primo quarto con soli 7 punti a segno (14-7). Nella seconda frazione la squadra lecchese “ruggisce” e annichilisce gli avversari con 34 punti in dieci minuti di gioco, infilando nel cesto 6 canestri da tre, la metà dei quali segnati da Cristian Fontana.

La ripresa è identica a quella disputata sabato scorso a Olginate. Calolzio parte in vantaggio (25-41) ma Gorgonzola rosicchia piano piano il margine. La paura di vincere blocca i lecchesi nell’ultimo quarto ed è ancora Leonardo Meroni a tirare fuori la Enginux dalle secche, segnando tutti i nove punti della formazione lecchese.

Calolzio perde la partita di un punto (60-59) ma passa in semifinale grazie alla vittoria di cinque (78-73) nella gara d’andata. “Ventello” per uno scatenato Nicolò Pirovano.

“Abbiamo disputato un gran secondo quarto – dichiara coach Mazzoleni – nella ripresa abbiamo preso troppe scelte affrettate ed è subentrata un po’ di “paura di vincere”. Siamo comunque contenti di aver passato il turno”

NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA – ENGINUX CALOLZIOCORTE 60-59

PARZIALI: 14-7; 25-41; 40-50

CALOLZIOCORTE: Meroni 11, Pirovano M. 8, Farinatti 2, Mazzoleni n.e, Pirovano N. 20, Rusconi, Fontana 11, Longhi, Brown 4, Galli n.e, Crevenna 3. All. Mazzoleni.