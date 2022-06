Basket play-off Serie C Silver. Calolzio, domenica gara 1 a Cerro Maggiore

Tre anni fa l’ultima sfida, i calolziesi vinsero e andarono in C Gold

Gara 2 mercoledì 15 giugno al PalaRavasio di Olginate

CALOLZIOCORTE – “La vendetta è un piatto che va servito freddo”, questo è sicuramente il pensiero di giocatori e dirigenti della Pall. Cerro Maggiore, l’avversaria che contenderà all’Enginux Calolziocorte il pass per le finali del campionato di Serie C Silver.

L’ultimo incontro tra le due formazioni è una data che i giocatori di entrambe difficilmente dimenticheranno. Il 2 giugno 2019 una strepitosa Enginux Calolziocorte distruggeva gli avversari a domicilio (55-82) e conquistava la promozione in Serie C Gold. Alla guida di quella squadra c’era già coach Angelo Mazzoleni – col compianto Ernesto Cocco come assistente – e diversi dei protagonisti di quella sfida giocano ancora nelle rispettive formazioni.

“Loro cercheranno di prendersi la rivincita per quello che successe tre anni fa – dichiara coach Mazzoleni – li conosciamo bene perché il nucleo principale non è cambiato. Sono una buona squadra, sarà una sfida aperta”.

Cerro Maggiore – quinta testa di serie – è arrivata alle semifinali superando due volte di misura il Manerbio Basket. Tra i punti di forza dei milanesi c’è sicuramente Matteo Ballarate, bomber visto in provincia con la maglia di Lierna, tornato a Cerro proprio in questa stagione.

Gara 1 si giocherà domenica 12 giugno a Cerro Maggiore (Mi) a partire dalle 18.00. Gara 2 si giocherà mercoledì 15 giugno al PalaRavasio di Olginate (h. 21.30). L’eventuale gara 3 sarà ancora a Cerro Maggiore, domenica 19 giugno.