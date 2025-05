Basket play off Serie DR1. Calolzio pronta per la sfida contro Sarezzo

Gara 1 venerdì 9 maggio alle 21.30

“Una buonissima squadra, vogliamo sfruttare il fattore campo”

CALOLZIOCORTE – La WBT Calolziocorte è pronta per la sfida contro il Basket Sarezzo. I ragazzi di coach Ivano Perego affronteranno la compagine bresciana al secondo turno di play-off di serie DR1. Nel caso la squadra calolziese vincesse, si giocherebbe la finale per il passaggio in Serie C contro la vincente dello scontro tra la Lick Packaging Pellico e Agrate Brianza.

“Sarezzo è una buonissima squadra, esperta, che ama giocare in velocità per trovare canestri facili in contropiede. A difesa schierata sono bravi a liberare il quarto di campo per gli uno contro uno, anche vicino a canestro – dichiara coach Perego – noi faremo di tutto per preparare al meglio gara 1 e sfruttare il fattore campo. L’obiettivo è quello di fare un altro step, per giocarci la finale che ci porterebbe in serie C”.

Sarezzo si è classificata al quarto posto nel girone Est D di Serie DR1 e al primo turno di play-off ha eliminato in due partite Paderno Dugnano.

Gara 1 si disputerà al PalaRavasio di Olginate venerdì 9 maggio alle 21.30. La seconda partita sarà mercoledì 14 maggio alle 21 a Sarezzo. Eventuale bella nuovamente a Olginate, venerdì 16 maggio.