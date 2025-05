Basket play-off Serie DR1. Calolzio, sabato inizia la finale contro Villasanta

Si gioca al PalaRavasio alle 20.30

“La loro forza è il quintetto, sono buonissimi giocatori” dichiara coach Perego

CALOLZIOCORTE – Ultimo atto dei play-off di Serie DR1, la WBT Calolziocorte si gioca il ritorno in serie C contro l’Italcontrol Villasanta. La formazione monzese è piuttosto ostica ed è stata una delle poche squadre a esser riuscita a fermare la cavalcata di Calolzio nella regular season.

Villasanta si è giocata la carta della zona per poter inceppare gli ingranaggi della squadra di coach Ivano Perego, riuscendo nel suo intento nella partita d’andata ma pagando dazio al PalaRavasio al ritorno.

“Villasanta la conosciamo bene, negli scontri diretti siamo uno a uno – dichiara coach Perego – la loro forza è il quintetto, sono esperti e fisici, oltre che buonissimi giocatori di pallacanestro e possono metterci in difficoltà. Potrebbero pagare con le rotazioni., una volta usciti i primi cinque Noi stiamo lavorando per arrivare pronti e giocare al meglio delle nostre possibilità queste finali, dopo un anno vissuto dimostrando di avere nelle nostre corde un bel basket che vogliamo mettere in campo anche in queste ultime partite”.

Gara 1 si giocherà al PalaRavasio sabato 24 maggio alle 20.30. Gara 2 in casa dell’Italcontrol, martedì 27 alle 21.30. L’eventuale “bella” di nuovo a Olginate, venerdì 30 maggio alle 21.30.

“Sabato in gara 1 mi piacerebbe che ci fosse il palazzetto pieno, sono sicuro che verrà fuori una bella partita – conclude il coach – i miei ragazzi si meritano di avere tanta gente a vederli giocare queste finali”.