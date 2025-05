Basket Play-off Serie DR1. WBT Calolzio a un passo dalla Serie C

Battuta Villasanta 64-48

“Sul pezzo per quaranta minuti” dichiara coach Perego

OLGINATE – La WBT Calolziocorte vince senza troppi patemi gara 1 della finale di play-off di Serie DR1 contro l’Italcontrol Villasanta. Grazie a una magistrale prova difensiva – solo 48 punti concessi! – i lecchesi si portano in vantaggio nella serie e proveranno a centrare la promozione in casa dei rivali, il prossimo martedì.

Il primo quarto è un vero e proprio trattato difensivo di Calolzio, che approfitta di una Villasanta approssimativa e senza canestri segnati dal campo (17-2). I brianzoli si mettono al lavoro nella seconda frazione, senza mai scendere sotto la doppia cifra di svantaggio (29-19).

Nel terzo quarto la WBT tocca il massimo vantaggio (38-21) ma subisce il rientro dell’Italcontrol. Con sette punti filati Villasanta torna in vita e, a metà dell’ultima frazione, arriva anche alla singola cifra da recuperare (50-42). I canestri decisivi li segnano Simone Paduano e Samuele Longhi – miglior marcatore con 18 punti – da oltre l’arco dei tre punti, Calolzio scappa via e chiude il match con un ampio 64-48.

“Manca ancora un passettino, ma faccio i complimenti ai ragazzi, per quaranta minuto hanno giocato stando sempre sul pezzo, eseguendo in maniera eccellente – dichiara coach Ivano Perego – siamo stati bravi a sopperire alla mancanza di Crippa, per noi un punto di riferimento”.

WBT CALOLZIOCORTE – ITALCONTROL VILLASANTA 64-48

PARZIALI: 17-2; 29-19; 46-31; 64-48

CALOLZIOCORTE: Longi 18, Casati 14, Rusconi 11, Radaelli 10, Meroni 4, Paduano 3, Colosimo 2, Marchesi 3, Mazzoleni, Galli Butti. All. Perego.