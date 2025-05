Basket Play-off Serie DR1. WBT Calolzio… C ritorniamo!

Espugnata Villasanta (67-78), si torna in C!

Miglior marcatore Stefano Radaelli con 25 punti

VILLASANTA – A un solo anno dalla retrocessione dello scorso campionato, la WBT Calolziocorte ritorna in Serie C. I ragazzi del presidente Dario Brini hanno espugnato ieri il campo dell’Italcontrol Villasanta e vinto per 2-0 la finale di play-off di DR1, conquistando la promozione.

Calolzio segna i primi punti del match (0-5) ma Villasanta ci crede e prova più volte la fuga, senza mai arrivare alla doppia cifra di vantaggio (20-15). Alla fine del tempo è Calolzio a trovare lo spunto giusto, con le squadre che vanno negli spogliatoi in sostanziale parità (34-36).

LA WBT riparte col quintetto esperto e allunga fino a superare la doppia cifra di vantaggio. Calolzio sfrutta l’esperienza per gestire il margine acquisito, coi padroni di casa che non scenderanno mai sotto il paio di possessi di svantaggio. Al termine della gara saranno undici i punti di margine in favore dei calolziesi (67-78) che possono festeggiare il ritorno in Serie C.

Da segnalare la prova da 25 punti di un incisivo Stefano Radaelli.

“La partita è stata più difficile di gara 1, complimenti a loro che ci hanno creduto per quaranta minuti, nonostante l’assenza di Pagani – dichiara coach Ivano Perego – bravi i miei ragazzi a muovere il pallone e trovare canestri facili e resistere alla loro fisicità, rispettando il piano partita. 28 vittorie in 33 partite dicono tanto della nostra stagione, dietro questi numeri ci sono nove mesi intensi, dove i ragazzi non si sono mai tirati indietro, inseguendo questo obiettivo non certo scontato”

ITALCONTROL VILLASANTA – WBT CALOLZIOCORTE 67-78

PARZIALI: 20-15; 34-36; 53-60

CALOLZIOCORTE: Radaelli 25, Butti 11, Paduano 9, Longhi 9, Rusconi 8, Casati 7, Meroni 5, Colosimo 4, Mazzoleni, Galli, Marchesi n.e. All. Perego.