Basket play off Serie DR1. WBT, difesa d’acciaio. Sarezzo respinta

Primo quarto pessimo, poi la rimonta

Mercoledì gara 2 sul campo dei bresciani

OLGINATE – Ci ha messo un quarto di gioco a carburare ma, quando la WBT Calolziocorte ha preso ritmo, per il Basket Sarezzo non c’è stato scampo. La formazione lecchese si aggiudica gara 1 del secondo turno di play-off col punteggio di 74-56 e punta a chiudere il match mercoledì prossimo a Sarezzo, per non dover tornare una seconda volta al PalaRavasio.

L’inizio di Calolzio è troppo brutto per essere vero. La squadra di coach Ivano Perego gioca a “ciapa e tira” e subisce la velocità dei bresciani, chiudendo il primo quarto sotto 11-20. A partire dal secondo torna in campo la vera Carpe Diem: con una magistrale prestazione difensiva – solo sei punti concessi! – i lecchesi ribaltano la partita e vanno al riposo in vantaggio sul punteggio di 28-26.

L’inizio della ripresa mantiene lo stesso spartito. I padroni di casa segnano i primi otto punti e toccano la doppia cifra di vantaggio (36-26). Sarezzo prova a riavvicinarsi, ma senza più riprendere in mano il match.

L’ultimo quarto c’è solo la Carpe Diem in campo, arrivando anche a venti punti di vantaggio (65-45) a cinque minuti dalla fine del match, per poi controllare fino alla sirena finale.

Da segnalare il ritorno in campo di Martino Rusconi, a un paio di mesi dall’infortunio. Per lui 5 punti.

“Nel primo quarto non siamo pervenuti – dichiara coach Ivano Perego – dal secondo in poi abbiamo dimostrato che, se giochiamo la nostra pallacanestro, è difficile starci dietro per chiunque. Adesso non dobbiamo fare l’errore della sfida contro Desenzano, vogliamo chiudere la serie 2-0”.

WBT CALOLZIOCORTE – BASKET SAREZZO 74-56

PARZIALI: 11.20; 28-26; 47-39

CALOLZIOCORTE: Radaelli 14, Casati 11, Butti 9, Crippa 9, Longhi 7, Galli 6, Rusconi 5, Mazzoleni 5, Meroni 4, Paduano 4, Marchesi. All. Perego.