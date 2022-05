Basket play-out serie D. Sorridono Vercurago e Pescate

La Medinmove batte la NPDA Cassano d’Adda

Vittoria contro Rovagnate per i pescatesi

VERCURAGO – Vittoria tranquilla per la Medinmove Vercurago al PalaNovella. A cedere il passo ai lecchese è stata la NPDA Cassano d’Adda.

I ragazzi di coach Alessandro Ciceri mettono subito in campo un primo quarto spettacolare, sostanzialmente doppiando gli avversari (29-15). Nella seconda frazione i bergamaschi rientrano leggermente, ma non scavallano la doppia cifra di svantaggio (45-34).

La Medinmove nel secondo tempo gestisce il punteggio, contenendo il tentativo di riavvicinamento della NPDA e vincendo col punteggio di 73-66.

25 punti per uno scatenato Stefano Combi, unico giocatore in doppia cifra dei lecchesi.

MEDINMOVE VERCURAGO – NPDA Cassano d’Adda 73-66

PARZIALI: 29-15; 45-34; 58-48

VERCURAGO: Combi 25, Cazzaniga 9, Bianchi 8, Capelli 8, Albenga 7, Lomasto 5, Gnecchi 3, Marchesi 3, Butta 2, Garota , Redaelli 1, Grilli. All. Ciceri.

LA VALLETTA BRIANZA – Con un ottimo secondo tempo l’Autovittani Pescate espugna il campo dell’ARS Rovagnate, vincendo col punteggio di 67-74.

Rovagnate imposta il match su ritmi bassi e riesce a restare in partita per tutto il primo tempo, chiuso sostanzialmente in parità (38-39).

Nella ripresa i ragazzi di coach Davide Figini aumentano il ritmo e alzano l’intensità. I pescatesi guadagnano una decina di punti di margine nel terzo quarto (50-58) e li difenderanno fino alla fine del match.

19 punti per Mathias Cala. Doppia cifra anche per Omar Longhi (16) e Filippo Tentori (15).

“Una partita molto equilibrata – dichiara coach Figini – nel secondo tempo ho visto delle belle collaborazioni e un buon gioco offensivo, che ci ha permesso di ottenere ottimi tiri anche contro la zona. Sono molto contento anche dell’ottima partita di Omar Longhi”.

ARS ROVAGNATE – AUTOVITTANI PESCATE 67-74

PARZIALI: 23-23; 38-39; 50-58

PESCATE: Cala 19, Longhi 16, Tentori 15, Puglisi 9, Colombo 7, Chiappa 3, Bartesaghi 2, Nasatti 2, Butti 1, Mitula, Porcaro, Suzani. All. Figini