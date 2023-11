Basket Serie C. Calolzio si sblocca, prima vittoria stagionale

Espugnato il campo di MiGames Milano (55-61)

Superba prova difensiva dei ragazzi di coach Mazzoleni

MILANO – Con una grande prova difensiva nell’ultimo quarto contro MiGames Milano – solo sette punti concessi! – la WBT Calolziocorte sblocca una stagione che stava diventando stregata, togliendo lo zero dalla casella delle vittorie e lasciando l’ultimo posto in classifica a Villasanta.

Calolzio si presenta a Milano senza Ibrahim Niang e, dopo pochi minuti, perde anche Mattia Pirovano per un problema fisico. Le premesse non sembrano positive ma la formazione lecchese resta in scia per tutto il primo tempo (36-31).

Nella ripresa i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni “chiudono il cancello” e lasciano a MiGames la miseria di 19 punti in venti minuti. I calolziesi allungano nell’ultimo quarto e chiudono il match sul punteggio di 55-61.

Miglior marcatore dell’incontro Stefano Radaelli a quota 20 punti.

“Siamo contenti, abbiamo vinto una gara punto a punto grazie alla grande prova difensiva del secondo tempo. I ragazzi sono stati veramente bravi, hanno interpretato la gara nel modo migliore possibile” dichiara coach Mazzoleni.

MIGAMES MILANO – WBT CALOLZIO 55-61

PARZIALI: 19-17, 36-31, 46-48

CALOLZIOCORTE: Radaelli 20, Longhi 13, Rusconi 11, Meroni 9, Perego 4, Combi 2, Paduano 2, Castagna, Marabelli, Mazzoleni, Pirovano. All. Mazzoleni