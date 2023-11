Basket Serie C. Calolzio stanca, nessun problema per Seriana

Partita già chiusa al termine del primo tempo (59-30)

“Abbiamo faticato a tenere il loro ritmo” dichiara coach Mazzoleni

ALZANO L. – La WBT Calolziocorte – senza l’infortunato Mattia Pirovano – non riesce a dare seguito alla bella prestazione di domenica scorsa contro MiGames e cede di schianto contro il Seriana Basket.

La formazione di coach Angelo Mazzoleni resiste sul campo dei bergamaschi per meno di un quarto (28-19). A partire dalla seconda frazione – conclusa 31-11 per i padroni di casa – la partita non c’è più stata, con le squadre che sono andate al riposo sul punteggio di 59-30.

Nella ripresa Calolzio cerca di limitare i danni e, con un ultimo quarto propositivo, perde col punteggio di 84-73.

“Questo turno infrasettimanale non è venuto nel momento migliore, siamo rimasti in partita per un quarto, poi non c’è stata più partita – dichiara coach Mazzoleni – una partita maschia, noi abbiamo faticato a tenere il loro ritmo”.

I calolziesi avranno ora una decina di giorni per preparare l’importantissima sfida casalinga contro Villasanta.

SERIANA BASKET – WBT CALOLZIO 84-73

PARZIALI: 28-19; 59-30; 72-43

CALOLZIOCORTE: Marabelli, Papini 6, Rusconi 20, Paduano, Meroni 4, Mazzoleni 4, Castagna 5, Niang, Longhi 9, Perego 6, Radaelli 9, Combi 10. All. Mazzoleni