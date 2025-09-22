Basket Serie C. Calolzio terza al torneo di Cermenate

Sconfitta in semifinale contro i padroni di casa (69-80)

Vinta la “finalina” contro Venegono (77-64)

CERMENATE –Una vittoria e una sconfitta è il bilancio della Carpe Diem Calolziocorte al Torneo di Cermenate, svoltosi lo scorso fine settimana.

Sabato 20 settembre i calolziesi hanno sfidato i padroni di casa della Virtus Cermenate. I ragazzi di coach Ivano Perego tengono botta per tutto il primo tempo – chiuso sotto di sole tre lunghezze – e resistono alle varie spallate dei comaschi fino a cinque minuti dalla sirena finale, perdendo poi col punteggio di 80-69.

La sconfitta della semifinale viene riscattata dalla vittoria nella cosiddetta “finalina”, contro Venegono. Pur senza Martino Rusconi e Samuele Longhi, Calolzio riesce a far sua la partita col punteggio di 77-64.

“Sabato ai ragazzi ho detto che dovevamo sfruttare l’occasione di giocare contro una squadra che punta al salto di categoria per provare a mettere in pratica le cose provate fino ad ora, ma il campo ha detto che dobbiamo lavorare ancora molto – dichiara coach Perego – la partita di domenica ci servirà per fare morale in vista dell’esordio in campionato di sabato prossimo contro i bresciani del Mazzano e per responsabilizzare alcuni ragazzi”.

CARPE DIEM CALOLZIOCORTE – VIRTUS CERMENATE 69-80

PARZIALI: 16-17; 30-34; 51-57

CALOLZIOCORTE: Arnaboldi 17, Rusconi 12, Parravicini 2, Gotti 2, Bonfanti 16, Chobotariov, Chillon 3, Colosimo, Longhi 7, Del Barba 10. All. Perego.

CARPE DIEM CALOLZIOCORTE – BASKET VENEGONO 77-64

PARZIALI: 19-17; 45-37; 65; 45

CALOLZIOCORTE: Galli 6, Arnaboldi 10, Radaelli 19, Del Barba 6, Gotti 4, Chillon 2, Bonfani 14, Parravicini 10, Colosimo 2, Chobotariov.