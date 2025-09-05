Basket Serie C. Carpe Diem Calolzio, buona la prima

Prima amichevole vinta contro Villasanta
Ottimo inizio per Arnaboldi, 15 punti per lui
VILLASANTA (MB) – Inizia con una vittoria la serie di amichevoli prestagionali della Carpe Diem Calolziocorte. La squadra di coach Ivano Perego ha espugnato il campo di Villasanta al termine di una partita molto combattuta.
L’inizio di Calolzio non è semplice, anche a causa delle due settimane di preparazione nelle gambe. Sfruttando le ampie rotazioni, i lecchesi vanno comunque al riposo di metà partita in vantaggio col punteggio di 36-39.
Nella ripresa, dopo un terzo quarto faticoso, Calolzio esplode con 27 punti nell’ultima frazione e vince col punteggio di 70-79.
Miglior marcatore l’esordiente Arnaboldi con 15 punti. Doppia cifra anche per Radaelli (14) e Rusconi (12).
“Sono molto soddisfatto della prestazione – commenta coach Ivano Perego – c’è sicuramente ancora tanto lavoro da fare, tanto da migliorare. Per fare una stagione positiva dovremo correre tanto, essere la squadra più brava a difendere. Dovremo sfruttare al massimo il nostro dinamismo dato dalla media dell’età molto bassa cercando in attacco di sfruttare al meglio sia i tiri dal perimetro sia le incursioni”
La formazione calolziese tornerà in campo sabato 13 settembre sul parquet casalingo per la sfida contro Gorle.
VILLASANTA – CARPE DIEM CALOLZIOCORTE 70-79
PARZIALI: 19-22; 36-39; 51-52
CALOLZIOCORTE: Galli 6,Arnaboldi 15, Bonfanti 10, Chobatariov 0, Colosimo 0, Del Barba 6, Gotti 9, Longhi 2, Parravicini 5, Radaelli 14, Rusconi 12. All. Perego.