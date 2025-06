Basket Serie C. Carpe Diem Calolzio, stagione conclusa

Ultimo allenamento per i calolziesi

Presenti sei dei sette nuovi acquisti della squadra

OLGINATE – Si è conclusa con l’allenamento di ieri la stagione 2024/25 della Carpe Diem Calolziocorte, un’annata piena di successi che ha visto la società del presidente Dario Brini tornare in Serie C, dopo una stagione di purgatorio in Serie DR1.

Nell’ultimo allenamento di ieri si sono visti quasi tutti i giocatori che faranno parte del roster della prossima stagione, eccezion fatta per l’ala/centro bergamasca Claudio Gotti, assente per motivi personali.

Gli ultimi aggiustamenti al roster si sono visti proprio ieri sera con la conferma per la prossima stagione di Riccardo Galli (2004) e l’arrivo del play/guardia Giorgio Parravicini – lo scorso anno alla Blu basket Academy Treviglio – e del 2007 Alexandr Ciobotariov, che verrà aggregato in doppio tesserameAranto, giocando anche il campionato U19 Eccellenza con la maglia di Bernareggio.

Presenti ieri anche gli altri nuovi acquisti Alessandro Del Barba, Jacopo Bonfanti, Edoardo Arnaboldi e Leonardo Chillon.

“Partendo da budget che avevamo devo dire che ogni giocatore preso è una prima scelta – dichiara coach Ivano Perego – abbiamo costruito una squadra che avrà voglia di allenarsi e fare fatica, che dovrà lavorare duro in settimana. Non abbiamo fenomeni, ma un gruppo che potrà fare bene”.