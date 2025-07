Basket Serie C. Carpe Diem Calolziocorte, ecco le avversarie

Lecchesi nella conference Nord/est – girone D

“Girone non facile, daremo il massimo per ottenere qualcosa di bello”

CALOLZIOCORTE –Il purgatorio per la Carpe Diem Calolziocorte è durato solo un anno e a partire da settembre i ragazzi del presidente Dario Brini potranno tornare a disputare il campionato di Serie C Unica.

Lo scorso diciotto luglio sono usciti i giorni, con una divisione in stile NBA: quattro conference a livello nazionale, per un totale di 15 gironi complessivi.

La Lombardia è stata divisa in due conference: sedici squadre sono finite nella conference Nord/ovest (girone C), altrettante – tra cui Calolziocorte – nella conference Nord/est (Girone D).

Le avversarie di Calolzio saranno Busnago, Gorgonzola, Gorle, Seriana Basket, Bottanuco, Gussago, Mazzano, Manerbio, Pisogne, Ospitaletto, Verolanuova, Casalasco e il S. Pio X Mantova.

“Vista la posizione geografica ce lo potevamo aspettare di finire nel girone Bergamo/Brescia/Mantova – dichiara coach Ivano Perego – non è un girone facile, ci sono squadre costruite con un budget importante che puntano a salire, come Bottanuco o Mantova. Non non siamo la squadra tecnicamente migliore, ma chiederò ai ragazzi di essere quelli che si allenano con più voglia, dare il massimo per ottenere qualcosa di bello”.