Basket Serie C. Carpe Diem, sabato si comincia a Mazzano

Palla a due dalle 20.45 sul campo dei bresciani

“Squadra fisica, dovremo correre e muovere il pallone” dichiara coach Perego

CALOLZIOCORTE – Dopo un anno di purgatorio, la prima squadra della Carpe Diem Calolziocorte è pronta a ripartire nel “luogo” in cui è sempre stata nell’ultimo trentennio, in Serie C.

La squadra allenata da coach Ivano Perego ha ottenuto la promozione dopo un campionato da vera dominatrice, conclusosi con la vittoria sul campo di Villasanta. La formazione calolziese è stata inserita nel girone Nord-est D, quello che vede presenti formazioni bresciane, bergamasche e mantovane, a detta degli addetti ai lavori più tosto rispetto all’altro e sicuramente più complesso per quanto riguarda la lunghezza delle trasferte.

L’esordio per i ragazzi del presidente Dario Brini avverrà sabato 27 settembre alle 20.45 sul campo della NBB Mazzano.

“In questa pre season siamo riusciti a lavorare bene, sia a livello fisico sia a livello cestistico – commenta coach Perego – sono state settimane in cui siamo riusciti a creare un gruppo che inizia ad avere la mentalità giusta. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, vogliosi di fare bene sapendo che senza sudare in palestra non si ottiene nulla”.

La settimana di avvicinamento alla partita non è stata semplice per la Carpe Diem, con la squadra debilitata a causa di un virus. “Ovviamente non può e non deve essere una scusante – aggiunge Perego -, daremo il massimo sabato. Il Mazzano è una squadra fisica, dotata di stazza a cui piace difensivamente riempire l’area. Noi dovremmo essere bravi a correre e muovere la palla per impedirgli questo. Dovremo prenderci senza paura tutti i tiri aperti che sapremo costruire. Offensivamente hanno degli ottimi tiratori dal perimetro e sono bravi a punire i miss match giocando 1c1 con gli esterni o dando palla dentro ai lunghi. Sicuramente difensivamente dovremo fare la partita perfetta, cercando di limitare al massimo gli errori per evitare che ci puniscano con canestri facili”.