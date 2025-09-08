Basket Serie C. Carpe Diem, un successo il ritiro in Valtellina

Due giorni a Sondalo per cementare il gruppo

“Grande spirito per costruire basi solide” dichiara il vice-coach Ronconi

CALOLZIOCORTE – Per prepararsi meglio all’inizio della nuova stagione – che comincerà ufficialmente sabato 27 settembre sul campo del Mazzano – la Carpe Diem Calolziocorte ha scelto di effettuare un breve ritiro di due giorni a Sondalo, lo scorso fine settimana. L’obiettivo era quello di consolidare il gruppo e focalizzarsi sul lavoro atletico e in palestra, con doppie sedute in entrambe le giornate di allenamento.

“La strada intrapresa dal 22 agosto è quella giusta e potrà portarci delle soddisfazioni – dichiara coach Ivano Perego – durante il campionato potranno esserci momenti difficili, ma dovremo essere bravi a non perdere la fiducia in ciò che stiamo facendo superando tutti insieme gli ostacoli”.

Molto soddisfatto anche il preparatore atletico e vice allenatore Cristian Ronconi. “Il gruppo squadra si è dimostrato molto disponibile e con grande voglia di mettersi in gioco. Questo spirito è fondamentale per costruire basi solide per preparare il lavoro tecnico-tattico in previsione del campionato. Chiudiamo il ritiro con buone sensazioni, da qui ripartiamo per costruire la nostra stagione con gambe forti e testa pronta”.

La Carpe Diem esordirà sul parquet di casa in amichevole sabato 13 settembre contro il Gorle.