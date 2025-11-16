Basket Serie C. Casalasco troppo forte per la WBT Calolziocorte

Calolziesi sconfitti di trenta punti (91-61)

Mercoledì l’infrasettimanale a Cernusco

CASALASCO (CR) – Netta sconfitta esterna per la WBT Calolziocorte contro il Nuovo Basket Casalasco, società che punta alle zone alte della classifica. I lariani hanno perso col punteggio si 61-91.

La partenza della formazione cremonese non fa prigionieri: dopo soli tre minuti di partita i padroni di casa accumulano quasi venti punti di vantaggio (19-2) e indirizzano la partita. La WBT ha il merito di provare a resistere all’impeto degli avversari, chiudendo il primo tempo con lo stesso divario (43-25).

Nel terzo quarto la formazione cremonese vola via definitivamente, fino al più trenta finale (91-61).

I calolziesi sono attesi da un pronto riscatto già mercoledì prossimo sul campo della Libertas Cernusco, squadra che ha solo due punti in più in classifica.

“Sapevamo che loro erano uno squadrone costruito per il salto di categoria però noi ci abbiamo messo del nostro per non impensierirli – dichiara coach Ivano Perego – l’inizio disastroso ci ha tagliato le gambe e nel resto della gara non li abbiamo mai messi in difficoltà”.

NUOVO BASKET CASALASCO – WBT CALOLZIOCORTE 91-61

PARZIALI: 22-9; 43-25; 71-43

CALOLZIOCORTE: Galli 2, Arnaboldi 16, Rusconi 6, Gotti 8, Bonfanti 4, Ciobotariov, Chillon, Colosimo 2, Longhi 4, Radaelli 16, Del Barba 3. All. Perego.