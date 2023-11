Basket Serie C. “Doppietta” Calolzio, superata anche Bottanuco

Seconda vittoria per la WBT di coach Mazzoleni

Grandissima difesa per la formazione lecchese

BOTTANUCO – Per la prima volta in stagione la WBT Calolziocorte vince due partite consecutive e lo fa espugnando il campo della GMG Bottanuco Basket col punteggio di 59-63, in una partita largamente condotta dagli uomini di coach Angelo Mazzoleni.

Bottanuco chiude avanti il primo quarto (18-13) ma nella seconda frazione i lecchesi ribaltano il match, andando negli spogliatoi con un piccolo vantaggio (27-31).

Il terzo quarto è il migliore per la WBT. Calolzio arriva a toccare un’ampia doppia cifra di vantaggio grazie ai canestri di Leonardo Meroni e Stefano Radaelli (40-52). Nell’ultima frazione Bottanuco non ci sta e arriva al singolo punti di svantaggio, a sette secondi dalla sirena finale. Calolzio non trema e chiude il match sul punteggio di 59-63.

23 punti per Martino Rusconi, miglior marcatore del match.

“Grande vittoria in casa di una delle squadre più titolate del campionato – dichiara il coach . ottima prova difensiva, siamo riusciti a tenerli sotto i sessanta punti. Abbiamo giocato col cuore e, quando difendi forte, anche attaccare diventa più facile”.

GMG BOTTANUCO – WBT CALOLZIO 59-63

PARZIALI: 18-13; 27-31; 40-52

CALOLZIOCORTE: Marabelli, Papini, Rusconi 23, Paduano, Meroni 6, Mazzoleni, Castagna 9, Longhi 4, Perego 2, Radaelli 19, Combi. All. Mazzoleni.