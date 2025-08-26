Basket Serie C. La Carpe Diem Calolziocorte si presenta

Il presidente Brini preannuncia un cambio al vertice a fine stagione

“L’obiettivo è essere una sorpresa” dichiara coach Perego

OLGINATE –Con una conferenza stampa organizzata sul parquet del PalaRavasio di Olginate, dirigenti e staff della Carpe Diem Calolziocorte hanno presentato la stagione entrante, imbeccati dall’addetto stampa Fabio Balbi. La bomba però l’ha sganciata il presidente Dario Brini, suggerendo un potenziale cambio al vertice societario dalla prossima stagione.

“È la trentacinquesima volta che inizio una stagione da presidente, cominciano a essere tanti trentacinque anni e difficilmente l’anno prossimo sarò ancora io in questo ruolo – dichiara Brini – siamo una delle poche società ad aver continuato l’attività al livello più alto possibile, vivendo sempre tra C2 e C1. Lo scorso campionato ci ha rimesso in quella condizione di vertice che si era persa”.

Il secondo a parlare è stato coach Ivano Perego, la mente dietro il ritorno in Serie C assieme al vice coach Cristian Ronconi, da quest’anno anche preparatore atletico. “La promozione mi ha sorpreso fino a un certo punti, partivamo tra le favorite e ci abbiamo sempre creduto. Volevamo salire sul campo e il fatto di esserci riusciti penso sia motivo di orgoglio per la società. Vorrei ritrovare lo stesso spirito dell’anno scorso, siamo una squadra giovane e avremo bisogno di lavorare più degli altri, l’obiettivo è l’essere “una sorpresa”, sarebbe bello lasciare un segno nel campionato”.

Al Direttore Sportivo Giuseppe Figini è toccato parlare dell’ormai triennale collaborazione con la NP Olginate e il Centro Basket Pescate per quanto riguarda il settore giovanile. “Il lavoro sulle giovanili è importante, l’idea è quella di portare più ragazzi possibili nelle nostre prime squadre. Il percorso è iniziato tre anni fa e sta portando ottimi risultati, cercando di fare il massimo per ogni giocatore”.

I dirigenti hanno annunciato anche una delle novità di questa stagione, ossia il ritiro valtellinese del 6 e 7 settembre, un’occasione per amalgamare al meglio un gruppo giovane che conterà su ben sette giocatori nuovi.