Basket Serie C. La Carpe Diem si accorda con Arnaboldi

L’esterno arriva dal Le Bocce Erba

“Mai avuto dubbi sul fatto di prenderlo” dichiara coach Perego

CALOLZIOCORTE – Il mercato della Carpe Diem Calolziocorte si conferma frizzante. La società del presidente Brini ha aggiunto al roster della prossima stagione l’esterno Edoardo Arnaboldi, proveniente dal Le Bocce Erba.

Il ventiduenne Arnaboldi è canturino, ma di scuola Le Bocce Erba. Con la società erbese ha esordito in C Silver a soli 18 anni, giocando con una certa continuità anche nella stagione successiva. Con la retrocessione di Erba in DR1 nel 2023/24 è diventato uno dei punti di forza della squadra e, nello scorso campionato, ha realizzato una media di quasi sedici punti a partita.

“Sono molto contento che abbia detto di sì perché lo ritengo un giocatore che completa il roster che abbiamo fino adesso – dichiara coach Ivano Perego – quest’anno da avversario ha dimostrato il suo valore, ha voglia di fare bene ed è entusiasta di venire in palestra ad allenarsi. Dopo averci parlato, non ho mai avuto dubbi sul fatto di prenderlo”.