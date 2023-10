Basket Serie C. La WBT Calolzio non sa più vincere

Avanti tutta partita, Calolzio si fa rimontare e va ko al supplementare

Partita nervosa, tre tecnici fischiati ai calolziesi

OLGINATE – Sesta sconfitta consecutiva per la WBT Calolziocorte. Ai ragazzi di coach Angelo Mazzoleni non basta guidare il match per 39′ per portare a casa l’importantissima vittoria contro la Bellini Gorle.

Pronti, via… e la WBT scappa (13-3) grazie a una difesa attenta che però si fa beffare quasi a fil di sirena da una tripla esiziale (18-10). Calolzio prova a strappare ancora ma l’ex Nicolò Pirovano – cinque punti di fila – tiene a contatto i suoi, che vanno al riposo sotto di sole tre lunghezza (31-28).

L’inizio del terzo quarto – da sempre tallone d’Achille dei calolziesi – è buono. Le triple di Martino Rusconi e Davide Perego rilanciano la WBT (41-32), ma è solo un momento. Gorle aumenta i contatti a livello di intensità e Calolzio non segna letteralmente più, fino alla fine del quarto (41-38).

Un altro ottimo inizio di frazione – grazie all’intensità difensiva – sembrerebbe indirizzare il match (48-39). Purtroppo per i tifosi calolziesi la WBT compie un paio di difese da “bollino rosso” e si innervosisce per la difesa fisica degli ospiti, con gli arbitri che fischiano un solo fallo a Gorle nei primi nove minuti del terzo quarto.

Gli ospiti sorpassano a un minuto dalla sirena (52-53) ma Calolzio ha ancora abbastanza energie per riprendere il mano il match (53-53) e anche il tiro della vittoria nelle mani di Rusconi, andato sul ferro.

Nel supplementare un assurdo tecnico fischiato a Stefano Radaelli – il terzo della partita per la WBT – indirizza il match. Il mandellese esce per cinque falli, Gorle scappa via e Calolzio alza bandiera bianca, perdendo 66-69.

“Perdere una partita così fa male – dichiara coach Mazzoleni – siamo stati quasi sempre in vantaggio. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare, il livello del campionato è veramente alto”.

WBT CALOLZIOCORTE – BELLINI GORLE 66-69 (d.t.s)

PARZIALI: 18-10; 31-28; 41-38; 53-53

CALOLZIOCORTE: Marabelli n.e, Rusconi 9, Paduano, Meroni 9, Pirovano 13, Mazzoleni n.e, Castagna 6, Niang 2, Longhi, Perego 14, Radaelli 13, Combi. All. Mazzoleni.