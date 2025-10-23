Basket Serie C. La WBT Calolzio si sblocca, prima vittoria

Battuta Busnago 63-60

“Scavigliata” per Martino Rusconi

OLGINATE – “Mercoledì da leoni” per la WBT Calolziocorte. Nel quinto turno del campionato di Serie C la formazione di coach Ivano Perego trova la prima vittoria stagionale battendo la Fortitudo Busnago 63-60.

Il primo tempo della partita è tutto di marca calolziese, coi ragazzi del presidente Dario Brini che vanno negli spogliatoi con undici punti di vantaggio (40-29) grazie a un’ottima prestazione difensiva.

Dopo un terzo quarto interlocutorio, nell’ultima frazione Busnago si rifugia in una difesa a zona che manda in difficoltà l’attacco della WBT. Gli ospiti si avvicinano ma non riescono mai a prendere il comando del match, così Calolzio ottiene il primo foglietto rosa della stagione.

Nota negativa l’infortunio alla caviglia a Martino Rusconi, dopo soli due minuti di gioco.

“È stata una vittoria sofferta, meritata e fondamentale. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, combattuta punto a punto fino all’ultimo secondo, e siamo stati bravi a rimanere lucidi nei momenti decisivi – dichiara l’assistant coach Cristian Ronconi – iragazzi hanno dimostrato carattere, determinazione e voglia di portare a casa il risultato”.

PARZIALI: 18-13, 40-29, 55-43

CALOLZIOCORTE: Arnaboldi 15, Bonfanti 12, Radaelli 8, Colosimo 7, Dal Barba 6, Galli 6, Gotti 4, Longhi 4, Chillon 1, Ciobotariov, Rusconi. All. Perego