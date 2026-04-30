Basket Serie C. La WBT Calolziocorte inciampa, si va a gara 3

Busnago vince al PalaRavasio (64-70)

Sabato si terrà la decisiva gara 3

OLGINATE – La WBT Calolziocorte non riesce a chiudere la serie contro la Fortitudo Busnago. Dopo aver espugnato il campo dei brianzoli sabato scorso, i lecchesi hanno perso ieri sera in casa gara 2 e si troveranno a giocare la terza e decisiva partita in trasferta, sabato 2 maggio.

Pronti, via e Calolzio scappa subito sul 7-0. Potrebbe sembrare l’inizio di una cavalcata trionfante, ma gli ospiti rispondono con otto punti consecutivi, il preludio di un primo tempo in cui nessuna delle due formazioni riesce a costruire un vantaggio importante (34-33).

Il primo vero strappo lo dà Busnago nel terzo quarto, arrivando a toccare i nove punti di vantaggio. Calolzio resterà sempre in scia ma le uscite per cinque falli di Radaelli e Rusconi complicano i piani di coach Christian Ronconi.

A due minuti dalla fine i lecchesi hanno solo tre punti da recuperare (59-62) dopo la tripla di Arnaboldi, al termine di un parziale di 7-0. Purtroppo la WBT non si avvicinerà più di così, perdendo col punteggio di 64-70.

13 punti per Del Barba, tra i calolziesi. Per Busnago, 17 per l’ex Davide Perego.

WBT CALOLZIOCORTE – FORTITUDO BUSNAGO 64-70

PARZIALI: 17-18; 34-33; 45-51

CALOLZIOCORTE: Del Barba 13, Radaelli 11, Gotti 10, Bonfanti 8, Longhi 7, Rusconi 6, Viganò 5, Arnaboldi 3, Galli 1, Chillon n.e., Ciobotariov n.e., Colosimo. All. Ronconi.